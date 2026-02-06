Vivos de milagro: despiste, vuelco e incendio de un automóvil

Dos jóvenes salieron ilesos de milagro luego que el automóvil en el que se desplazaban a altísima velocidad se les saliera de control en una curva, camino al barrio Perichón, volcara y terminara incendiado dentro de un zanjón a la vera de la calzada.

Fue cerca de las 11:20, cuando la Policía y los bomberos fueron informados del incidente que involucraba a un automóvil Fiat Cronos. Al llegar al lugar el fuego ya estaba declarado, pero los dos ocupantes estaban a salvo y milagrosamente sin golpes de consideración. Ayer por la tarde circulaba un video, al parecer grabados por ellos mismos antes del impacto.

En la imagen queda claramente demostrada la velocidad con la que circulaban y la imprudente maniobra de ingreso al curva donde por poco impactan contra un camión.