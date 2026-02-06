Uno por uno, los puntos clave del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos
Próximamente, el Congreso debatirá el acuerdo comercial anunciado el año pasado y firmado por las partes en las últimas horas. La administración Trump parece haber impuesto su política proteccionista para combinarla con la aperturista de Javier Milei.
Las claves del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos
Los puntos clave del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos son los siguientes:
Aranceles
Nuestro país otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos.
En contrapartida, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.
Barreras no arancelarias
La administración Trump aseguró que la Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, comprometiéndose a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.
Mercados agrícolas
Con el acuerdo, nuestro país abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se compromete a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.