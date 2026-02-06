Uno por uno, los puntos clave del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos

Como se informó, el canciller Pablo Quirno por nuestro país y el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, firmaron este jueves el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre ambas naciones.

Del acto formal también participaron el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo, entre otros funcionarios que viajaron a la capital estadounidense.

Según se había afirmado a finales del año pasado, cuando Javier Milei y Donald Trump hicieron el anuncio, el pacto binacional servirá para «promover un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación», lo que hipotéticamente beneficiará a la Argentina.

Sin embargo, a primera lectura del texto, el acuerdo bilateral parece tener mayores beneficios para el país del norte, cuyas políticas contrastan con las del nuestro: mientras la gestión libertaria abre el mercado nacional a los productos extranjeros casi sin restricciones, la administración republicana impone medidas proteccionistas para su economía.