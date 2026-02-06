Locales

El Municipio refuerza la transparencia institucional con una capacitación sobre Administración Financiera

Con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos públicos y profesionalizar el desempeño de los agentes estatales, se llevó a cabo una jornada de formación intensiva sobre la Ley de Administración Financiera y Control Gubernamental (Ley de Presupuesto).

La capacitación estuvo dirigida al equipo técnico y administrativo de la Municipalidad, buscando unificar criterios de eficiencia en la ejecución presupuestaria y el control de cuentas.

Presencia de autoridades y participación activa

El encuentro contó con la participación central del Intendente Victor Cemborain, quien estuvo acompañado por funcionarios de diversas áreas y empleados municipales. La jornada se destacó por un clima de intercambio técnico, donde los asistentes pudieron profundizar en los marcos normativos que rigen el gasto público.

La disertación estuvo a cargo del Dr. Jorge Raúl Haidamaschuk, especialista en la materia, quien detalló los mecanismos de control y las mejores prácticas para una administración transparente y ajustada a derecho.

