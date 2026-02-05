El Hospital «Las Mercedes» incorpora tecnología de punta para el monitoreo de pacientes críticos

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia entregó un monitor multiparamétrico con capnógrafo, una herramienta clave que optimiza la precisión diagnóstica y la seguridad en emergencias y cirugías.

En el marco del plan de fortalecimiento sanitario que lleva adelante la provincia, el Hospital «Las Mercedes» recibió esta semana un nuevo monitor multiparamétrico con capnógrafo. El equipamiento, considerado fundamental para la medicina moderna, fue recibido por la directora de la institución, la Dra. Laura Lacour.

Esta incorporación es el resultado de una gestión activa realizada por la dirección y su equipo médico, quienes buscaban elevar los estándares del sistema de monitoreo clínico en las diversas áreas del nosocomio.

Tecnología que salva vidas

A diferencia de los monitores convencionales, este dispositivo permite un seguimiento integral y en tiempo real de los signos vitales. Sus funciones incluyen:

Frecuencia cardíaca y presión arterial.

Saturación de oxígeno.

Capnografía: Medición de los niveles de dióxido de carbono ($CO_2$), un dato crítico para el manejo de pacientes con asistencia respiratoria o en estado de shock.

«Esta incorporación representa un avance importante para mejorar la calidad de atención en nuestro hospital, brindando mayor seguridad y precisión en el seguimiento de los pacientes», destacaron desde la institución.

Un paso adelante en salud regional

La llegada de este equipo no solo responde a una necesidad técnica, sino también al compromiso de las autoridades por garantizar mejores condiciones de trabajo para el personal sanitario y una atención de excelencia para los ciudadanos de Mercedes. Con esta tecnología, el hospital refuerza su capacidad de respuesta ante procedimientos quirúrgicos y situaciones de emergencia.