Mercedes: Donación de un proteccionista refuerza el stock sanitario para mascotas
El aporte de Jonathan Ferreyra permite al equipo de salud animal contar con fármacos clave para el tratamiento de heridas y el control de parásitos en la ciudad.
La red de atención veterinaria pública de la ciudad recibió un importante impulso esta semana tras una donación privada que permitirá ampliar la cobertura sanitaria de perros y gatos. El proteccionista Jonathan Ferreyra hizo entrega de un lote de insumos críticos al equipo de salud animal, en un gesto que busca paliar la demanda creciente de tratamientos en los barrios.
La incorporación de estos recursos llega en un momento clave para el control de zoonosis local. Según detallaron desde el área técnica, el stock recibido se divide en tres ejes fundamentales:
-
Emergencias y curaciones: Se sumaron aerosoles curabichera con fórmulas combinadas de antibióticos y analgésicos, esenciales para el tratamiento de bicheras y heridas abiertas en animales de la calle.
-
Campaña contra parásitos: El refuerzo incluye antiparasitarios internos y externos, además de líquidos para baños como el Ecthol, destinados a combatir el brote estacional de pulgas y garrapatas tanto en cachorros como en ejemplares adultos.
-
Material descartable: La donación se completó con un centenar de agujas y guantes de examen, elementos de uso diario que aseguran la asepsia en las intervenciones.