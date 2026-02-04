Mercedes: Donación de un proteccionista refuerza el stock sanitario para mascotas

La red de atención veterinaria pública de la ciudad recibió un importante impulso esta semana tras una donación privada que permitirá ampliar la cobertura sanitaria de perros y gatos. El proteccionista Jonathan Ferreyra hizo entrega de un lote de insumos críticos al equipo de salud animal, en un gesto que busca paliar la demanda creciente de tratamientos en los barrios.

La incorporación de estos recursos llega en un momento clave para el control de zoonosis local. Según detallaron desde el área técnica, el stock recibido se divide en tres ejes fundamentales: