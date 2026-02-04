Locales

Mercedes: Donación de un proteccionista refuerza el stock sanitario para mascotas

El aporte de Jonathan Ferreyra permite al equipo de salud animal contar con fármacos clave para el tratamiento de heridas y el control de parásitos en la ciudad.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 04/02/2026
0 106 1 minuto de lectura

La red de atención veterinaria pública de la ciudad recibió un importante impulso esta semana tras una donación privada que permitirá ampliar la cobertura sanitaria de perros y gatos. El proteccionista Jonathan Ferreyra hizo entrega de un lote de insumos críticos al equipo de salud animal, en un gesto que busca paliar la demanda creciente de tratamientos en los barrios.

La incorporación de estos recursos llega en un momento clave para el control de zoonosis local. Según detallaron desde el área técnica, el stock recibido se divide en tres ejes fundamentales:

  • Emergencias y curaciones: Se sumaron aerosoles curabichera con fórmulas combinadas de antibióticos y analgésicos, esenciales para el tratamiento de bicheras y heridas abiertas en animales de la calle.

  • Campaña contra parásitos: El refuerzo incluye antiparasitarios internos y externos, además de líquidos para baños como el Ecthol, destinados a combatir el brote estacional de pulgas y garrapatas tanto en cachorros como en ejemplares adultos.

  • Material descartable: La donación se completó con un centenar de agujas y guantes de examen, elementos de uso diario que aseguran la asepsia en las intervenciones.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 04/02/2026
0 106 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Mercedes y otras diez localidades están en nivel extremo de riesgo de incendios

04/02/2026

Comunicaciones ya conoces sus rivales para el provincial 2026

02/02/2026

Mercedes vivió su segunda noche de carnaval

02/02/2026

Tres figuras de nuestro carnaval cantaron juntos el sábado

02/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba