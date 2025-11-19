ARCA subasta cerca de 150 teléfonos celulares: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la Dirección General de Aduanas (DGA) dispuso este miércoles sacar a subasta cerca de 150 teléfonos celulares. Así quedó plasmado en la Disposición 22/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Allí se dispuso avanzar en «la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican».

El artículo 2 la medida señala que «la subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica, a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/ , de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos el día 04/12/2025″.

Entre los celulares que forman parte de la subasta hay distintos modelos de las marcas iPhone; Samsung; Xiaomi; Motorola; Itel y Nokia, entre otros.