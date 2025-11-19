Nacionales

ARCA subasta cerca de 150 teléfonos celulares: cómo participar

La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y todos los interesados pueden participar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la Dirección General de Aduanas (DGA) dispuso este miércoles sacar a subasta cerca de 150 teléfonos celulares. Así quedó plasmado en la Disposición 22/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Allí se dispuso avanzar en «la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican».

El artículo 2 la medida señala que «la subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica, a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos el día 04/12/2025″.

Entre los celulares que forman parte de la subasta hay distintos modelos de las marcas iPhone; Samsung; Xiaomi; Motorola; Itel y Nokia, entre otros.

 

Cómo participar de la subasta

El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

