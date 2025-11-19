Empleados judiciales solicitan aumento salarial al STJ

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ), solicitó al Superior Tribunal de Justicia un incremento salarial para recomponer los ingresos de los empleado y empleadas, de este poder del Estado. La solicitud de incremento fue presentada hoy por la Organización gremial.

Sin especificar porcentaje de aumento, en la nota presentada indica que es necesario «urgir la resolución para la inmediata recomposición salarial, en porcentaje que acompañe la inflación y recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años».

Luego fundamentan que «en octubre de 2025 una familia tipo necesito 1.213.798 pesos para no ser pobre en la Argentina. El dato promedio en la Argentina no contempla alquileres que dispara el ingreso hacia arriba de una familia.»

La nota presentada a los Ministros del STJ, asegura además que «numerosos judiciales no llegan o rozan ese índice (el ingresante de maestranza y servicios 1.105.000 pesos y el administrativo 1.274.500 pesos) y se torna irreal en el día a día, cuando vemos como se diluyen los ingresos y no alcanza para satisfacer las necesidades del trabajar y sus familias».

La nota fue presentada hoy por la Mesa de Entradas del Superior Tribunal de justicia y los trabajadores tiene expectativa que el tema sea tratado la semana que viene, pues la reunión de ministros se desarrollo hoy y el tema no entro en agenda. (N&CA)