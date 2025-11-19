Encontraron a la joven que huía de un acosador en un colectivo del servicio Chaco-Corrientes

La División de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (DBPDE) tomó intervención de oficio este martes ante una alerta por la posible desaparición de una joven. La chica, identificada como Azul Aimara Silva, de 19 años, había perdido contacto con su familia en horas de la noche, generando preocupación inmediata, ya que su última comunicación indicaba que había abordado un colectivo con destino a Resistencia. La información surge de un parte exclusivo al que tuvo acceso Alerta Urbana, un medio chaqueño.

El padre de la joven, Cristian Silva, fue quien notificó la situación a las autoridades, activando el protocolo de búsqueda. La intervención fue coordinada con el Equipo Fiscal Especializado en Temática y Género N° 11, a cargo de la Dra. Noel Benítez, quien guio el procedimiento ante la gravedad de un caso de posible desaparición.

Afortunadamente, el caso tuvo una pronta y favorable resolución. El personal de la DBPDE logró ubicar a Azul Aimara Silva en su domicilio de Villa Don Alberto, constatando que se encontraba en buen estado de salud. La joven relató a la Policía que se había bajado del colectivo de manera repentina.

La razón de su interrupción de contacto se debería a una grave causa: la joven estaría sufriendo acoso por parte de una persona vinculada al Hogar REMAR. Ante esta delicada situación, la Policía invitó a Azul Silva a radicar la denuncia correspondiente, mientras el organismo sigue con las actuaciones para ampliar los detalles de la intervención.

Fuente: Alerta Urbana