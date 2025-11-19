Detuvieron a un motochorro y buscan a otros dos captados por cámaras

Efectivos de la Policía de Corrientes capturó a uno de los ladrones que el sábado atacaron a una joven a una cuadra de la Comisaría Primera. El celular que le robaron fue recuperado. Ahora resta detener al cómplice. En otro caso, los uniformados rastrean a otro malviviente que actúa en soledad en una motocicleta roja.

Como saldo de dos persecuciones, la Policía detuvo a un motochorro y recuperó un teléfono celular sustraído a una mujer mientras caminaba a una cuadra de la Comisaría Primera de la capital provincial.

El malviviente fue sorprendido en la vía pública y pese a un esfuerzo en tratar de darse a la fuga resultó capturado a poca distancia, en una barriada populosa de la zona sur de la ciudad.

Después, el presunto cómplice y partícipe directo en el robo evitó su detención al escapar sobre una motocicleta en una zona de pasillos. Sin embargo, en el fragor del seguimiento realizado en horario de la noche hallaron el aparato de comunicación que el ladrón descartó junto a un basural.

El hombre reducido y puesto a disposición de la Justicia por parte de detectives de la Unidad Especial Antiarrebatos responde al alias de «Pachi».

De acuerdo a información brindada a diario época, tal sujeto sería uno de los dos que aparecen en filmaciones de cámaras de seguridad antes y después del robo a una joven en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y San Luis.

El sábado, cerca del anochecer, la víctima circulaba a pie en la vía pública cuando fue atacada por un par de maleantes sobre una motocicleta Zanella ZB 110 gris.

Uno de los motochorros se abalanzó a la mujer para despojarla de un teléfono celular Samsung Note 10 Plus e inició el escape a alta velocidad junto a su cómplice.

Ambos sujetos tomaron diversas arterias hasta cruzar la avenida 3 de Abril y continuar la marcha en sentido a la avenida Teniente Ibáñez.

La denuncia del ilícito fue asentada en la comisaría seccional Primera bajo conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 6 a cargo de Gustavo Robineau.

El grupo de investigaciones de la Unidad Antiarrebatos consiguió los primeros datos de los sospechosos y a las pocas horas, ese mismo sábado antes de la medianoche, localizaron a uno de ellos.

Se trataba de «Pachi», a quien sorprendieron en la esquina de Pasaje Las Flores y Cabeza de Vaca cuando, justamente, manejaba la motocicleta Zanella ZB empleada en el robo.

En la continuidad de la pesquisa el lunes, a las 21:30, una móvil con efectivos de igual Unidad policial que estaban en búsqueda del cómplice de «Pachi», quien sería un maleante de amplio prontuario de nombre Darío, pudieron dar con él en avenida Teniente Ibáñez casi J. R. Vidal mientras estaba sobre una motocicleta Honda Wave negra.

Apenas dieron la voz de alto el motochorro inició la fuga sobre J. R. Vidal hacia el interior del barrio Pío X y en el trayecto, justo en la esquina con calle La Pampa, tiró el celular que la Policía buscaba.

Pese a la persecución, no pudieron atrapar a Darío. Sin embargo, el recupero del teléfono y la plena identificación del segundo responsable del robo del sábado fueron un saldo positivo a decir de las fuentes consultadas.