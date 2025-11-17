Se incendió un auto en extrañas circunstancias sobre Ruta 5

Un automóvil se incineró por completo y sus dos ocupantes lograron ponerse a salvo. Le dijeron a la Policía que el vehículo levantó temperatura antes del siniestro, pero resultó que uno de ellos tenía pedido de detención activa del Juzgado de Saladas por una causa de robo.

Además, la fuerza de seguridad tenido reportes de un auto de similares características que evadió un control de ruta, dos semanas atrás. El incidente ocurrió a las 1:50 de la madrugada de ayer, sobre Ruta Provincial N°5, pasando Laguna Alfonso, donde la Policía tomó conocimiento de que un Volkswagen Vento se incendiaba.

Al llegar los móviles y bomberos, junto al vehículo había hombres, uno de apellido Jara y otro de nombre M. A. Molina, de 35 años, que resultó tener un pedido de detención. A todo esto, la historia inicial contada por los protagonistas tenía algunas inconsistencias, pero por orden del fiscal el demorado quedó en libertad.

El auto tenía como destino la ciudad misionera de Posadas, por lo que el camino usado no cuadraba con la versión del incidente.