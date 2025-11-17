Policiales

Se incendió un auto en extrañas circunstancias sobre Ruta 5

Un automóvil se incineró por completo y sus dos ocupantes lograron ponerse a salvo. Le dijeron a la Policía que el vehículo levantó temperatura antes del siniestro, pero resultó que uno de ellos tenía pedido de detención activa del Juzgado de Saladas por una causa de robo.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/11/2025
0 74 1 minuto de lectura

Un automóvil se incineró por completo y sus dos ocupantes lograron ponerse a salvo. Le dijeron a la Policía que el vehículo levantó temperatura antes del siniestro, pero resultó que uno de ellos tenía pedido de detención activa del Juzgado de Saladas por una causa de robo.

Además, la fuerza de seguridad tenido reportes de un auto de similares características que evadió un control de ruta, dos semanas atrás. El incidente ocurrió a las 1:50 de la madrugada de ayer, sobre Ruta Provincial N°5, pasando Laguna Alfonso, donde la Policía tomó conocimiento de que un Volkswagen Vento se incendiaba.

Al llegar los móviles y bomberos, junto al vehículo había hombres, uno de apellido Jara y otro de nombre M. A. Molina, de 35 años, que resultó tener un pedido de detención. A todo esto, la historia inicial contada por los protagonistas tenía algunas inconsistencias, pero por orden del fiscal el demorado quedó en libertad.

El auto tenía como destino la ciudad misionera de Posadas, por lo que el camino usado no cuadraba con la versión del incidente.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/11/2025
0 74 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Hallan en un baldío televisores de 50″ que habían sido robados

17/11/2025

Motochorro atacó a una mujer, la dejó inconsciente y con una pierna fracturada

13/11/2025

Condenan a ex Secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá y decomisan bienes valuados en más 400 mil dólares

11/11/2025

Desenlace fatal: Un hombre murió apuñalado tras una discusión en el interior de Corrientes

10/11/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba