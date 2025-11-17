El Ministerio de Educación entregó un colectivo para el traslado de estudiantes de Goya

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, firmó un convenio de tenencia de un colectivo con el Municipio de Goya. El transporte será destinado al traslado de alumnos de la Escuela Técnica Francisco Pinaroli, como así también su participación en actividades culturales y deportivas.

Con el objetivo de garantizar el servicio de transporte para los estudiantes que cursan sus estudios en Goya, la ministra de Educación, Práxedes López y el intendente, Mariano Hormaechea rubricaron el convenio de tenencia de un colectivo esta mañana.

“Estamos cumpliendo con lo que nos encomendó el gobernador Gustavo Valdés”, comentó la titular de la cartera educativa. “Estamos potenciando las escuelas técnicas”, agregó.

“Tenemos muchas escuelas rurales a las que tenemos que seguir acompañando», expresó López. “Agradezco a la ciudad de Goya y a la Municipalidad por permitirnos crecer con mucha libertad, porque pudimos realmente potenciar la educación, y también han hecho lo suyo buscando nuevas ofertas universitarias para poner a disposición de toda la ciudadanía”, concluyó.

Por su parte, el intendente Hormaechea comentó: “Esto confirma el trabajo en equipo que venimos realizando durante todo este tiempo. En Goya hemos podido avanzar en obras importantísimas para la ciudad, y en lo que tiene que ver con la educación se produjo un hecho histórico cuando el Gobierno provincial adquirió un edificio que era de una empresa tabacalera y lo destinó a la educación”.

“Este colectivo facilita a los chicos para que puedan trasladarse y poder estudiar, que es el objetivo. Así que nosotros estamos muy agradecidos a la ministra, a todo el equipo y al gobernador”, finalizó.