Inician sucesión ab-intestato de Jorge Oscar Gauto en Mercedes

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes informó el inicio del proceso sucesorio ab-intestato correspondiente a Jorge Oscar Gauto (DNI Nº 7.825.388), según consta en el expediente C01 20819/8.

El edicto, firmado digitalmente por la secretaria del Juzgado, Noelia Luisina Casas, cita y emplaza a todos los posibles herederos, legatarios, albaceas y acreedores a presentarse en el expediente dentro del plazo legal de 30 días corridos desde la última publicación. Quienes comparezcan deberán hacerlo con asistencia letrada y acreditar el carácter que invoquen respecto de los bienes del causante.

Asimismo, el tribunal dispuso la publicación del edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes —según lo establecido por el artículo 2340 del Código Civil y Comercial— y por tres días en un diario de amplia circulación local o medio digital, conforme el artículo 660 inciso A del Código Procesal Civil y Comercial.