Edicto: Inician proceso sucesorio por bienes de Alicia Kairuz en Mercedes

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, a cargo del juez Gustavo René Buffil y con intervención de la Secretaría N.º 2, cuya titular es Dora del Carmen Saucedo, difundió un edicto para convocar a herederos y acreedores en el marco del proceso sucesorio de Alicia Kairuz, iniciado bajo el expediente RXP 16561/25.

El juzgado emplaza a todas las personas que consideren tener derechos sobre los bienes dejados por la causante a presentarse en el expediente dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la última publicación del edicto. Quienes comparezcan deberán hacerlo con asistencia letrada y acreditar debidamente el título que invoquen.

La publicación también indica que el edicto deberá difundirse durante un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes, conforme lo establece el artículo 2340 del Código Civil y Comercial, y por tres días en un diario de amplia circulación local o medio digital, según lo previsto en el artículo 660 inciso A del CPCyCC.

El documento cuenta con firma digital de la secretaria del juzgado, Dora del Carmen Saucedo, certificada el 7 de noviembre de 2025.