Inusual: Apareció un ataúd abandonado a cielo abierto en el cementerio de Mercedes

Ante la viralización de la imagen de un féretro aparecido frente al cementerio «La Merced», el Gobierno Municipal de Mercedes emitió en la tarde de este miércoles, un posteo aclaratorio en sus redes sociales.

La publicación no menciona los motivos por los que el viejo ataúd en desuso fue abandonado. Debería haber sido trasladado a un lugar adecuado que no quedara expuesto ante los deudos que se acercaban al Campo Santo local.

Publicación de la gestión de la intendente Juana Gauto:

«El Gobierno Municipal de Mercedes, a través del Área del Cementerio, realiza la siguiente aclaración por respeto a la familia del difunto.Una familia decidió cambiar el cajón de uno de sus seres queridos, renovándolo por uno nuevo.El cajón retirado fue debidamente depositado y gestionado según el protocolo correspondiente.Ante la desinformación difundida en perfiles falsos de Facebook y la circulación de ‘fake news’, se solicita a la comunidad recurrir siempre a las fuentes oficiales del municipio para obtener información verificada.

