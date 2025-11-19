Inician trámite de sucesión ab-intestato de José Rubén Romero en Mercedes

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, a cargo del juez Gustavo René Buffil y con la Secretaría Nº 3 a cargo de María Florencia Lafuente, informó mediante edicto la citación y emplazamiento a herederos y posibles acreedores en el marco de la sucesión ab-intestato de José Rubén Romero, DNI Nº 5.683.135.

Según lo dispuesto en el expediente RXP 16335/25, todas aquellas personas que consideren tener derecho sobre los bienes del causante deberán presentarse en el expediente dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la última publicación del edicto. Deberán hacerlo con representación letrada y acreditando el título que invoquen.

El juzgado ordenó además la publicación del edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al artículo 2340 del Código Civil y Comercial, y por tres (3) días en un diario de amplia circulación local y/o medio digital, de acuerdo con el artículo 660 inciso A del CPCyCC.

La medida busca garantizar la notificación formal a posibles herederos, legatarios, albaceas y acreedores que puedan tener un interés legítimo en los bienes del fallecido.

Firmado digitalmente por Lafuente María Florencia