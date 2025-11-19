Organizador de Eventos prófugo: «Seguimos buscando a Ojeda y sumando denuncias»

El fiscal de Investigaciones Concretas Número 5, Ángel Eugenio Machado, dijo en declaraciones a Radio Dos, que se continúa con la búsqueda de Osvaldo Martín Ojeda, el organizador de eventos denunciado por múltiples estafas, sobre quien pesa un pedido de detención y mencionó que «se siguen sumando denunciantes».

Machado detalló sobre el caso que «hace dos semanas se realizaron las primeras denuncias» y que se continúan «recibiendo más denuncias de personas damnificadas».

Sobre la labor de la Fiscalía en el caso, señaló que a los denunciantes «les pedimos documentación e intercambio de mensaje que hayan tenido», en referencia a la comunicación que hayan tenido con Ojeda en la transacción por el servicio del organizador de eventos.

«Lo estamos buscando, no sabemos de su paradero», remarcó el fiscal y señaló que se hizo el allanamiento en el domicilio, no se lo encontró, se secuestró documentación, pero todavía no tenemos noticias de dónde puede estar».

Consultado sobre el número de damnificados, el Fiscal N°5, dijo a Radio Dos que no tienen «el número exacto» y agregó que «hay previstas más entrevistas. Explican vínculo con Ojeda y aportan toda la documentación» y se siguen presentando denunciantes.

«Estamos en la etapa inicial de la investigación y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance», concluyó el doctor Ángel Eugenio Machado.