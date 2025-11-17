Instituto de Cruz Roja inició inscripciones para el ciclo lectivo 2026

El Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina Filial Corrientes inició el período de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Este proceso comenzó hoy lunes 17 de noviembre y se extenderá hasta fines de diciembre.

Al igual que en años anteriores, las inscripciones pueden realizarse de manera online a través del sitio web www.cruzroja.org.ar/corrientes. Asimismo, también disponen de la opción de inscripción presencial en el Instituto ubicado en Bolívar 1219, especialmente para aquellas personas que no cuentan con acceso a herramientas tecnológicas.

La Presidente de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, Mariela Contreras, dijo «Desde hace más de cien años, Cruz Roja acompaña la formación de profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de la comunidad. Son estudiantes que se preparan en Corrientes y que luego llevan su vocación a distintos puntos del país y del mundo.» Además agregó, «Cada egresado adquiere no solo conocimientos técnicos, sino también el espíritu humanitario que caracteriza a Cruz Roja, estar presentes para quienes más nos necesitan.»

Para aquellos interesados en inscribirse, deben ingresar a la página web de la Filial Corrientes www.cruzroja.org.ar/corrientes, acceder a la pestaña de Instituto, elegir inscripciones ciclo lectivo 2026 y seguir los pasos correspondientes. También está disponible la opción de realizar la inscripción de manera presencial en Bolívar 1219, de lunes a viernes, en horario de 8 a 12 y de 16.30 a 19.30 horas.

La oferta académica actual de la institución comprende cuatro carreras de tres años de duración, todas con títulos de validez nacional: Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos, Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica y Tecnicatura Superior en Radiología, todas con cupos limitados y sin examen de ingreso.

A través de convenios establecidos con el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, los estudiantes realizan prácticas profesionales desde el primer año en diversos centros de salud y hospitales. Además, el instituto otorga diversas becas de estudios a lo largo del año.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono (0379) 4437620, whatsapp al número 3794504395, o a través de las redes sociales en fanpage e Instagram: @cruzroja.corrientes.

El Instituto de Cruz Roja Argentina en Corrientes cuenta con una trayectoria de más de 100 años formando profesionales en el ámbito de la salud. Su prestigio y calidad educativa les han permitido participar activamente en certámenes nacionales de enfermería, radiología e instrumentación quirúrgica, donde han obtenido destacadas menciones con los trabajos presentados en los últimos años.