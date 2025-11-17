Nigeria cayó ante Congo, quedó afuera del Mundial 2026 y su DT denunció magia negra
El seleccionado africano quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Congo por penales y su DT denunció magia negra, en un resultado que también favoreció a Argentina.
El seleccionado nigeriano empató 1-1 en el tiempo regular y terminó perdiendo 4-3 en una extensa serie de penales que definió su suerte en las Eliminatorias africanas. Con la derrota, las Águilas Verdes quedaron sin chances de acceder al repechaje internacional previsto para marzo, donde participarán los representantes de Conmebol, Oceanía, Asia y Concacaf.
La clasificación quedó en manos de la República Democrática del Congo, pero la noticia deportiva escaló hasta el nivel de escándalo después de los explosivos dichos del entrenador Chelle, quien acusó al cuerpo técnico rival de practicar magia negra durante la tanda decisiva.
Chelle tuvo que ser contenido para no pelearse con integrantes del cuerpo técnico congoleño y luego explicó públicamente el motivo de su reacción. “Durante toda la tanda de penales una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso”, señaló ante la prensa, visiblemente alterado.
En lo estrictamente deportivo, el arquero Lionel Mpasi-Nzau fue la figura al atajar los remates de Moses Simon y Semi Ajayi, además de desviar el tiro de Calvin Bassey. El empate 1-1 en el tiempo regular llevó la definición al punto penal, donde Congo terminó celebrando su pasaje al repechaje.
Nigeria, campeona de África en tres oportunidades, había participado en seis Mundiales consecutivos entre 1994 y 2018. Para Congo, en cambio, esta chance representa la posibilidad de jugar su segundo Mundial, luego de su presencia en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.
El guiño para Argentina tras la eliminación de Nigeria
Minutos después de la eliminación, en redes sociales comenzó a viralizarse una curiosidad que conecta el resultado con la Selección Argentina. Nigeria es una de las selecciones africanas con más presencias mundialistas, pero no participó en 1978, 1986 y 2022: justamente, los años en los que la Albiceleste obtuvo sus tres estrellas.
El dato reavivó la frase “Elijo creer”, popularizada en la previa al Mundial de Qatar 2022, y que muchos usuarios recuperaron para asociar coincidencias y cábalas vinculadas a las consagraciones argentinas.