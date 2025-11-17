Quién gana las elecciones presidenciales en Chile: los resultados

Cerca de 15.770.000 personas estaban habilitadas para elegir este domingo al nuevo presidente de Chile, que sucederá a Gabriel Boric y que se definirá en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Al tiempo, los chilenos votaron para renovar por completo la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado de la república.

En total, fueron ocho los candidatos a gobernar el país trasandino, con una previsión de cambio radical de signo político, ya que —según las encuestas— el oficialismo izquierdista caería ajustadamente frente a alguna de las opciones de derecha o ultraderecha en una eventual segunda vuelta.

Ello a pesar de que la oficialista Jeannette Jara (Unidad por Chile) es la candidata mejor posicionada, pero lejos del 50% necesario para imponerse en primera vuelta, lo que en el balotaje redundaría en el triunfo de una opción opositora tras la cual se encolumnaría la derecha que, a priori, va atomizada.