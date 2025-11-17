Internacionales

Quién gana las elecciones presidenciales en Chile: los resultados

Alrededor de 15.770.000 chilenos estaba habilitados para elegir este domingo al nuevo mandatario del país trasandino, que asumirá en marzo del año próximo. Habrá segunda vuelta

Cerca de 15.770.000 personas estaban habilitadas para elegir este domingo al nuevo presidente de Chile, que sucederá a Gabriel Boric y que se definirá en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Al tiempo, los chilenos votaron para renovar por completo la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado de la república.

En total, fueron ocho los candidatos a gobernar el país trasandino, con una previsión de cambio radical de signo político, ya que —según las encuestas— el oficialismo izquierdista caería ajustadamente frente a alguna de las opciones de derecha o ultraderecha en una eventual segunda vuelta.

Ello a pesar de que la oficialista Jeannette Jara (Unidad por Chile) es la candidata mejor posicionada, pero lejos del 50% necesario para imponerse en primera vuelta, lo que en el balotaje redundaría en el triunfo de una opción opositora tras la cual se encolumnaría la derecha que, a priori, va atomizada.

 

Resultados de las elecciones de Chile

Escrutado el 90,15%% de los votos, la candidata comunista Jeannete Jara y el postulante de la derecha José Antonio Kast irán a un balotaje el 14 de diciembre, para definir quién será el próximo presidente en Chile.

Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric, obtiene el 26,74% de los votos, seguido por Kast, del Partido Republicano, con el 24,07%

