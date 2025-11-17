Internacionales
Quién gana las elecciones presidenciales en Chile: los resultados
Alrededor de 15.770.000 chilenos estaba habilitados para elegir este domingo al nuevo mandatario del país trasandino, que asumirá en marzo del año próximo. Habrá segunda vuelta
Resultados de las elecciones de Chile
Escrutado el 90,15%% de los votos, la candidata comunista Jeannete Jara y el postulante de la derecha José Antonio Kast irán a un balotaje el 14 de diciembre, para definir quién será el próximo presidente en Chile.
Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric, obtiene el 26,74% de los votos, seguido por Kast, del Partido Republicano, con el 24,07%