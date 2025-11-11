Lomas del Mirador: un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino porque tenía la música alta

Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno, de 75 años, el expolicía que asesinó a su vecino, Sergio Díaz, luego de una discusión por tener el volumen de la música muy alto durante los festejos de Navidad en 2024, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

El jurado consideró al expolicía culpable de “homicidio culposo” y de “tenencia ilegal de arma de guerra”. La decisión fue tomada ayer lunes luego de cinco audiencias que se llevaron a cabo en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).

La defensa de Moreno, a cargo de Francisco Oneto, solicitó que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez de Garantías Pablo Agustín Gossn rechazó el pedido y ordenó que el expolicía permanezca detenido bajo prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 25 de diciembre en Acevedo al 4100. Moreno salió de su casa, cruzó la calle y fue a reclamarle a su vecino que bajaran el volumen de la música.

Luego de un violento intercambio verbal con varios presentes, en medio de la discusión, Moreno sacó un revólver calibre 38 de debajo de su remera y disparó contra su vecino.