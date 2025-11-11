Ecuador: sangriento motín en una cárcel de máxima seguridad dejó una treintena de muertos

Al menos 27 personas murieron y otras 33 resultaron heridas en un violento motín que tuvo lugar el domingo en la cárcel de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, Ecuador, cerca de la frontera con Perú.

El violento episodio tuvo lugar en la tercera planta del centro penitenciario. “Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia, aunque las causas exactas están aún por determinarse”, informó el portal digital local Primicias.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) atribuyó, sin más detalles, el violento episodio a la «reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad».

Cerca de las 3 de la mañana, hora local, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

Desde el SNAI señalaron que en ese momento ingresaron equipos de élite de la policía y capturaron a siete personas y “retomaron el control tras el amotinamiento”.