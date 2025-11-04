El macabro hallazgo que revela cómo Pablo Laurta ejecutó al remisero de Gualeguaychú

Laurta fue detenido el 12 de octubre en el Hotel Berlín de Córdoba, donde se alojaba junto a su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras asesinar a Giardina y Zamudio. En el operativo, los agentes secuestraron la billetera de Palacio, un arma de fuego con un proyectil en la recámara y cartuchos.

En la causa intervienen la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien indagó a Laurta, que se negó a declarar. Posteriormente, se le dictó prisión preventiva por cuatro meses, autorizando su traslado a Córdoba, donde permanece detenido e imputado por doble femicidio.

El informe final de la autopsia, que se conocerá en las próximas horas, confirmaría oficialmente que Martín Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, un dato que resultará clave para sostener la acusación contra Pablo Laurta.