Un alumno ingresó a un colegio de Corrientes con un arma en la mochila

Una fuerte alarma escolar se desató en la ciudad correntina de Bella Vista luego de que un alumno de 14 años ingresara al Colegio Sersic con un arma de fuego en su mochila. El hecho ocurrió el lunes pasado, cerca del horario de salida del turno mañana, y fue advertido por los propios compañeros del estudiante, cuyos comentarios alertaron al personal docente. La situación fue confirmada por el rector de la institución, Juan Almirón, quien valoró la rápida intervención del equipo escolar para resguardar la seguridad del resto de los alumnos.

Según relató Almirón, una docente apartó al joven para revisar su mochila en un espacio privado, donde se encontró «un elemento que podría considerarse un arma». El artefacto, de pequeño tamaño y en aparente estado obsoleto, fue inmediatamente asegurado por el personal del colegio. Tras comunicar el hecho al tutor del estudiante, la dirección se puso en contacto con la Comisaría local, cuyos efectivos constataron que se trataba de un arma real. La misma fue entregada a la Policía y enviada a peritaje conforme al procedimiento correspondiente.