Proponen actividad recreativa “Bike & Running” para fomentar el deporte al aire libre

El espacio Yoga Life Fathima organizará durante el mes de noviembre la actividad “Bike & Running”, una propuesta gratuita destinada a promover la práctica deportiva y la vida saludable en familia.

 

La convocatoria está prevista para los sábados 15 y 22 de noviembre, a las 10:30 horas, con punto de partida en la rotonda de la Sociedad Rural. La iniciativa contempla un recorrido de siete kilómetros y una duración aproximada de una hora.

 

La actividad está abierta a la participación de adultos y niños mayores de nueve años, con cupos limitados. Los adultos podrán sumarse al segmento de running, mientras que los niños tendrán la posibilidad de participar en bicicleta. Desde la organización señalaron que el objetivo del evento es “impulsar el encuentro comunitario a través del movimiento y el disfrute del entorno natural”. Las personas interesadas en participar o solicitar más información pueden comunicarse a través del perfil de Instagram @yogalife_fathima.

