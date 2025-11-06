Locales
Trabajan para mejorar el acceso al Complejo “El Viejo Puente”
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentra realizando tareas de enripiado desde la Ruta Nacional N°123 hasta el acceso al Complejo “El Viejo Puente”, con el objetivo de dejar en óptimas condiciones el camino ante la proximidad de las actividades de cierre de año que allí realizan escuelas e instituciones locales.
Además, se llevarán a cabo tareas de limpieza, poda y corte de pasto en todo el sector, garantizando un entorno seguro y agradable para quienes visiten el lugar