Se escondió en una parrilla tras robar perfumes y cremas

Personal del GRIM 2 detuvo a un joven de 23 años, conocido como "Fideo", en inmediaciones de Cartagena y Añasco, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un intruso escondido en un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos fueron autorizados por el dueño de casa a revisar el patio, donde encontraron al sospechoso oculto dentro de una parrilla

El ladrón tenía en su poder  una mochila y un bolso cargados con más de 60 productos de higiene y cosmética, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes y lociones.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Octava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La procedencia de los artículos secuestrados aún se investiga.

