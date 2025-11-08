Se escondió en una parrilla tras robar perfumes y cremas

El ladrón tenía en su poder una mochila y un bolso cargados con más de 60 productos de higiene y cosmética, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes y lociones.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Octava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La procedencia de los artículos secuestrados aún se investiga.