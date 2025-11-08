Policiales
Se escondió en una parrilla tras robar perfumes y cremas
Personal del GRIM 2 detuvo a un joven de 23 años, conocido como "Fideo", en inmediaciones de Cartagena y Añasco, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un intruso escondido en un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos fueron autorizados por el dueño de casa a revisar el patio, donde encontraron al sospechoso oculto dentro de una parrilla
El ladrón tenía en su poder una mochila y un bolso cargados con más de 60 productos de higiene y cosmética, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes y lociones.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Octava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
La procedencia de los artículos secuestrados aún se investiga.