Desarticulan otro «narco-kiosco» en Corrientes

La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes detuvo a un hombre, en su casa de la ciudad capital, donde vendía cocaína al menudeo. El allanamiento se realizó por calle Santo Domingo entre Fragata Hércules y Goitia del barrio Unión.

En el domicilio encontraron 79 envoltorios de la sustancia fraccionada que Gastón Damián pensaba comercializar durante el fin de semana.

El procedimiento fue realizado junto a la División Policía de Alto Riesgo.

Fuente. Todo Policialess (Ig)

