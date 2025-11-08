Policiales
Desarticulan otro «narco-kiosco» en Corrientes
La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes detuvo a un hombre, en su casa de la ciudad capital, donde vendía cocaína al menudeo. El allanamiento se realizó por calle Santo Domingo entre Fragata Hércules y Goitia del barrio Unión.
En el domicilio encontraron 79 envoltorios de la sustancia fraccionada que Gastón Damián pensaba comercializar durante el fin de semana.
El procedimiento fue realizado junto a la División Policía de Alto Riesgo.
Fuente. Todo Policialess (Ig)