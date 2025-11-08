Cobró su indemnización de más de $19 millones por una vía judicial rápida

r contra la empresa con sede en Bahía Blanca, por el incumplimiento del pago de haberes, liquidación final e indemnizaciones laborales.

En el fallo se ordenó que la firma deposite en el Banco de Corrientes S.A., a disposición del Juzgado, la suma de $19.557.760,79, más intereses y costas, correspondientes a los haberes de abril de 2025 y los montos indemnizatorios reconocidos por la propia empresa, pero nunca abonados.

La sentencia sostiene que el salario es de naturaleza alimentaria y constituye «una obligación principal del empleador», recordando que su falta de pago «afecta el normal desarrollo de la vida familiar y social del trabajador» y puede generar un perjuicio irreparable.

El juez subrayó que este tipo de resoluciones permiten una vía judicial rápida y eficaz, orientada a proteger créditos laborales reconocidos que las empresas no cancelan, evitando dilaciones en perjuicio del trabajador.

La medida se dicta en el marco del art. 785 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, y conforme al criterio del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (Sentencia Nº 22/2024), aplicando la tasa activa del Banco de Corrientes S.A. para el cálculo de intereses.