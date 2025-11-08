Policiales

Se entregó a la policía el colombiano que le gatilló en la cabeza a un inspector

El ciudadano colombiano Rubén T .C., de 42 años, se presentó de manera espontánea ante la Fiscalía N° 4, a cargo de la Dra. Sonia Meza, en la ciudad de Corrientes Capital.

T. C. era buscado por la Justicia en el marco de una causa caratulada como «Atentado y resistencia contra la autoridad, lesiones leves y tentativa de homicidio», iniciada el pasado 2 de noviembre en la Comisaría Quinta, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Según fuentes policiales, sobre el acusado pesaba un pedido de detención luego de varios allanamientos sin resultados en su domicilio del asentamiento Pirayuí. Tras su presentación ante la fiscal, se dio intervención al Director de Seguridad Metropolitana, Comisario Mayor Alberto Cano, quien ordenó el envío de una comisión policial al edificio judicial.

El procedimiento concluyó con la detención formal de T.C., quien fue trasladado a la seccional policial correspondiente, previa revisión médica efectuada por personal de la Dirección de Investigaciones Científicas y Pericias.

Una vez cumplidas las diligencias de rigor, el detenido fue alojado en la Comisaría del Distrito Riachuelo, donde permanecerá a disposición del magistrado interviniente.

