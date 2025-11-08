Detuvieron a otras tres personas vinculadas a la Red de Trata en Corrientes

Vale recordar que a mitad de semana la Policía Federal Argentina en Corrientes volvió a desmantelar otra red de trata y turismo sexual, que operaba en la capital y en la villa turística de Paso de la Patria. Efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Federal, realizaron 7 allanamientos y detuvieron a una joven y a su padre, ambos de apellido Montesano yendo a un «servicio» y se logro el rescate de una victima de Trata. Sabrina Montejano es, según los investigadores, quien captaba a las jóvenes (más de 80) y ademas también formaba parte del mismo «Book» ofreciendo servicio sexuales a turistas extranjeros.

Su hermana, una oficial del Servicio Penitenciario Provincial cumplía el mismo rol, su marido de apellido Vallejos (tatuador) captaba y trasladaba a los grupos de chicas y un guia de Pesca de apellido Marconi, tambien oficiaba de chofer y otros menesteres en la organización criminal.

Ayer en otros tres allanamientos en el Barrio San Marcos, en la casa de Tatuajes por avenidas Chacabuco y Cazadores Correntinos, y en una fastuosa propiedad de avenida Independencia al 5000, fueron detenidos estos tres. Ya son 5 los detenidos acusados de Trata de Personas con fines sexuales.

El peritaje de los teléfonos, las grabaciones de video, las escuchas telefónica y el cruzamiento de datos entre todos ellos, los relaciona directamente como miembros de la banda, según indicaron fuentes judiciales.

La investigación continua y hay mas nombres bajo la lupa de los federales. Algunos serían «facilitadores», que permitieron el avance de ese negociado, otros que miraron para un costado. Podrian haber nuevos allanamientos y detenciones pero será seguramente en otro capítulo.

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)