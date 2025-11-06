Desarticulan banda de explotación sexual y rescatan a una víctima

La causa se inició por Delito de Trata y permitió a los federales, allanar varios locales ubicados en inmediaciones de las avenidas Cazadores Correntinos y Chacabuco de la capital correntina, donde eran captadas las jóvenes.

Una mujer era la encargada de establecer el contacto con turistas y luego, captar a quienes iban a trasladar en una combi, manejada por su padrastro y otros autos, hasta la villa turística.

Los investigadores establecieron que los encuentros se realizaban en dias y horarios variables. Se secuestraron vehículos, una importante cantidad de celulares y documentaciónde interés.

Durante la investigación descubrieron también que una agente del Servicio Penitenciario De La Provincia De Corrientes, también estaría seriamente implicada en la captación