Curuzú: Arrojaron una mochila llena de dinero a un baldío para esconderla de la Policía

En medio de un allanamiento por presuntas amenazas, efectivos policiales de Curuzú Cuatiá, encontraron una mochila llena de dinero que los investigados habían arrojado momentos antes en un baldío. También secuestraron un machete, una moto y una ´bochita’ que sería de cocaína.

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Curuzú Cuatiá, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco investigativo de un legajo judicial en curso por supuestas amenazas agravadas, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron elementos de interés para la causa y una importante suma de dinero, según detalla el informe oficial, aunque no especifica el monto.

Los distintos trabajos investigativos desplegados por los citados efectivos, posibilitaron el diligenciamiento de la orden judicial en una vivienda de la localidad, ubicada por calle Monteagudo, donde secuestraron un machete y motocicleta – marca Zanella 150cc.-, cosas que guardarían relación con la causa que investiga.

Además, en el lugar también hallaron una sustancia blanquecina –bochita- la cual aparentemente se trataría de cocaína.

Posteriormente, y continuando con el procedimiento, circunstancias en que aparentemente los inquilinos de la vivienda intentaron deshacerse de una mochila, la cual fue hallada en las inmediaciones encontrando en su interior dinero en efectivo de dudosa procedencia, el cual podría tener relación con algún tipo de ilícito, siendo tareas de investigación.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.