Corrientes: enfrentamiento a los tiros horas antes del homicidio en el Paloma de la Paz

Desde ahí apuntaban a rivales del bando enemigo. Tales sujetos serían conocidos o parte del grupo de Centurión y de «Laucha», el adolescente que resultó herido de un tiro en la espalda el martes a la madrugada, en Francia y Valdepeñas.

El homicidio de Enzo y las lesiones a «Laucha» ocurrieron a una cuadra de donde éstos personajes del video disparaban a mansalva, justo dos días antes, hacia quienes, se cree, después decidieron cruzar al barrio de sus enemigos a tomar revancha o represalia.

Tal lo informado, por el asesinato están detenidos alias «Pinki», «Cuchuflo» e «Indio». Mientras seguían prófugos «Mauri» y «Matute», todos del Loma Linda.