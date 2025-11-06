Policiales

Corrientes: enfrentamiento a los tiros horas antes del homicidio en el Paloma de la Paz

El domingo, dos días antes del asesinato de Enzo Centurión en el barrio Paloma de la Paz se registró un enfrentamiento entre facciones de ese barrio contra los del Loma Linda. A plena luz del día. En este caso se ve a dos hombres tirando piedras y efectuando disparos con un revólver, parados sobre el techo de una casa a la cual entraron sin permiso, en la esquina de Cartagena y Francia.

Desde ahí apuntaban a rivales del bando enemigo. Tales sujetos serían conocidos o parte del grupo de Centurión y de «Laucha», el adolescente que resultó herido de un tiro en la espalda el martes a la madrugada, en Francia y Valdepeñas.

El homicidio de Enzo y las lesiones a «Laucha» ocurrieron a una cuadra de donde éstos personajes del video disparaban a mansalva, justo dos días antes, hacia quienes, se cree, después decidieron cruzar al barrio de sus enemigos a tomar revancha o represalia.

Tal lo informado, por el asesinato están detenidos alias «Pinki», «Cuchuflo» e «Indio». Mientras seguían prófugos «Mauri» y «Matute», todos del Loma Linda.

 

