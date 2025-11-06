Motochorro fue reducido por vecinos en pleno intento de robo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, detuvieron a un hombre que había intentado robar y fue atrapado por vecinos.

Los policías acudieron a la Avenida Sarmiento entre calles Gutenberg y Teniente Cundom alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 y en el lugar, un grupo de personas había reducido a un hombre que había cometer un hecho delictivo.

En la oportunidad, un vecino manifestó que el sujeto fue reducido luego de que intentara sustraer una riñonera a una joven para luego emprender su huida a bordo de una motocicleta –marca Honda Titan-, lo cual fue advertido por transeúntes quienes lograron reducirlo

Por tal motivo, la persona fue identificada -mayor de 32- y posteriormente aprehendida y su motocicleta fue secuestrada.