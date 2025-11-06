Provinciales
Le salvaron la vida a un hombre que fue mordido por una yarará
Sucedió en la localidad de San Isidro cuando un vecino metió la mano en una cueva para cazar un tatú y lo mordió una yarará de la cruz
En la tarde-noche del martes, Fleita Franco, vecino de San Isidro, fue mordido por una yarará de la cruz en ambas manos mientras intentaba cazar un tatú y metió la mano en una cueva.
El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Zonal de Goya, donde se le aplicaron 8 dosis de suero antiofídico. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.
El encargado del Serpentario de Goya, Pipi Peña, intervino rápidamente y logró salvar otra vida.
Autoridades reiteran el pedido de tomar conciencia, ya que con el calor y las lluvias, las serpientes comienzan a salir con mayor frecuencia.
Fuente: TNGoya