DESTACADO
Se espera una gran noche de boxeo en el Polideportivo Municipal
El sábado 8 de noviembre, a partir de las 20:30 hs, se realizará una gran noche de boxeo en el Polideportivo Municipal.
El evento organizado por el Sr. Antonio “Gringo” Medina, cuenta con la colaboración de la Dirección de Deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social del Gobierno Municipal.
Contará con 6 emocionantes peleas, iniciando a las 21:30 hs, y promete una jornada llena de acción y deporte para todos los amantes del boxeo local.
Entradas a la venta en:
Bolívar 350 — Gimnasio M.G.M.
Valores:
-Populares: $5.000
-Ring Side Numerados: $12.000