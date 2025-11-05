DESTACADO

Se espera una gran noche de boxeo en el Polideportivo Municipal

05/11/2025
El sábado 8 de noviembre, a partir de las 20:30 hs, se realizará una gran noche de boxeo en el Polideportivo Municipal.
 El evento organizado por el Sr. Antonio “Gringo” Medina, cuenta con la colaboración de la Dirección de Deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social del Gobierno Municipal.
Contará con 6 emocionantes peleas, iniciando a las 21:30 hs, y promete una jornada llena de acción y deporte para todos los amantes del boxeo local.
 Entradas a la venta en:
📍 Bolívar 350 — Gimnasio M.G.M.
💰 Valores:
-Populares: $5.000
-Ring Side Numerados: $12.000
05/11/2025
