Se habilitaron las tarjetas Sapucay para compras

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informa que desde este miércoles 5 de noviembre se habilitaron las tarjetas Sapucay. Las mismas estarán activas hasta el 27 de noviembre del 2025.

