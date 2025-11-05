Locales

Se habilitaron las tarjetas Sapucay para compras

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informa que desde este miércoles 5 de noviembre se habilitaron las tarjetas Sapucay. Las mismas estarán activas hasta el 27 de noviembre del 2025 para la realización de compras en comercios adheridos.

El Programa Sapucay del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes informa que las Tarjetas estarán habilitadas para realizar las compras en los comercios adheridos. Con los montos correspondientes.

