Realizarán una nueva campaña de Eco – Canje

La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mercedes invita a la comunidad a participar en una nueva edición de la Campaña de Eco-Canje, una iniciativa que promueve el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

El próximo jueves 6 de este mes, los vecinos podrán acercarse al Parque Bartolomé Mitre para intercambiar sus residuos reciclables por diferentes productos.

Detalles del evento:

Lugar: Parque B. Mitre

Día: Jueves 6

Hora: De 15:30 hs. a 18:30 hs.

La campaña de Eco-Canje tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la separación de residuos en origen y ofrecer un incentivo a quienes colaboran activamente con la gestión ambiental.