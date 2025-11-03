Se filtró la frase con la que amenazaron a Juana Tinelli por teléfono

Juana Tinelli recibió en los últimos días un botón antipánico luego de haber denunciado amenazas de muerte y amedrentamiento.

Este lunes, el periodista Mauro Szeta compartió en sus redes sociales lo que le habrían dicho a la joven de 22 años.

«Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho», es la frase que publicó Szeta en su cuenta de X. «La amenaza telefónica que recibió Juana Tinelli», indicó.

TN Show consultó con fuentes allegadas a la modelo y confirmaron que «se está investigando» la conversación telefónica.

Fue después de esa llamada que la hija de Paula Robles y Marcelo Tinelli hizo una denuncia y la Justicia decidió otorgarle un botón antipánico.

De acuerdo con la información que trascendió, la denuncia fue presentada por Juana en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

«El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público», informó Laura Ubfal en su página web.

La bronca de Juana Tinelli y Paula Robles en medio de la interna familiar

La interna familiar entre los Tinelli crece cada vez más. En las últimas horas, Juana y su mamá Paula Robles publicaron un furioso descargo en medio del conflicto que atraviesan con Marcelo.

«El egoísmo enferma», escribió la joven de 22 años en una historia que subió a su perfil de Instagram en la que también arrobó a su progenitora.

Este ida y vuelta ocurrió luego de que Paula publicara en su perfil una frase de Oscar Wilde. «El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere».

Al ver esa publicación de su mamá, Juanita decidió compartirla también en su cuenta de Instagram. Para eso, le agregó una reflexión propia sobre la situación que atraviesa. «El egoísmo enferma», escribió la hija de Marcelo Tinelli.

Además de estas frases, la hija de Paula Robles volvió a recurrir a su perfil de Instagram pero esta vez para compartir los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas.

Por eso, Juanita publicó más de 70 historias en las que dejó ver el aliento que le mandaron sus seguidores a través de los mensajes privados de la mencionada red social.

«Abrazate fuerte a tu mami que ella tiene las cosas más que claras, es una mujer muy madura. Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña», le escribió una usuaria haciendo referencia a Paula Robles con quien la joven tiene una relación de extrema confianza y conexión.