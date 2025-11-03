Soledad Aquino rompió el silencio tras la denuncia de Juana Tinelli: «No le creo»

Soledad Aquino fue consultada sobre la denuncia que hizo Juana Tinelli luego de recibir una amenaza anónima. «Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos… suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío, no tengo la más mínima idea», posteó la exmujer de Tinelli en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, disparó contra Paula Robles: «La mamá no es digna de mí afecto y cariño… solo me importan mis hijas… y rescatarlas de esto q me parece de terror».

Más tarde, en diálogo con Intrusos (América), sumó: «Yo creo que, como madre, alguien que arma tanto bardo público no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas, que la aman. No está bueno».

Cuando en el piso del ciclo le preguntaron si ella creía que fuera cierta la denuncia, Aquino respondió de manera letal: «No, no le creo. Creo que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad».

Y sumó: «Si el tema fuera grave, Marcelo no se hubiera ido a Punta del Este. El jueves había un almuerzo programado -por el reality- y se suspendió por el tema de Juanita, porque tiró esta. Ahí Marce recibió la llamada de Juanita».

«Yo nunca fui quilombera, no armé bardo. Lo único que me importa es que mis hijas estén sanas y felices. Si alguna de ellas hacen eso así la cag… a pedos», disparó. Además, aclaró que ni ella ni sus hijas recibieron ninguna amenaza.

«Cuando me volví me agarró mucha tristeza. Pensaba ‘Pobre Marce, todos los frentes que se le están abriendo’», aseguró sobre la situación actual del conductor.

Se filtró la frase con la que amenazaron a Juana Tinelli por teléfono

Juana Tinelli recibió en los últimos días un botón antipánico luego de haber denunciado amenazas de muerte y amedrentamiento.

Este lunes, el periodista Mauro Szeta compartió en sus redes sociales lo que le habrían dicho a la joven de 22 años.

«Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho», es la frase que publicó Szeta en su cuenta de X. «La amenaza telefónica que recibió Juana Tinelli», indicó.

TN Show consultó con fuentes allegadas a la modelo y confirmaron que «se está investigando» la conversación telefónica.

Fue después de esa llamada que la hija de Paula Robles y Marcelo Tinelli hizo una denuncia y la Justicia decidió otorgarle un botón antipánico.