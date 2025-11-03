San Luis del Palmar: «El río está bajando y es esperanzador porque la gente vuelve a sus hogares»

El intendente de San Luis del Palmar, «Reni» Buján, confirmó en declaraciones Radio Dos que «el río está bajando» y «es muy esperanzador porque la gente puede volver a sus hogares».

El jefe comunal, señaló que la situación es «esperanzadora», «el río está bajando y el escurrimiento del agua se produce con rapidez».

En estes sentido señaló que ahora «es fundamental poner las casa en condiciones» y al respecto agregó que el área de Bromatología y Zoonosis está trabajando y además llevar los elementos necesarios para la limpieza de los hogares.

«La esperanza y el ánimo de las familias, cambia, porque pueden volver a sus hogares», remarcó Buján en diálogo con Radio Dos.

Por otra parte, el intendente de San Luis del Palmar, destacó el acompañamiento del Concejo Deliberante, por haber aprobado emergencia hídrica.

También agradeció la solidaridad de la gente que ayudó con sus embarcaciones a las familias que están aisladas.

«Lo más importante es que está bajando el río y eso es alentador», expresó Buján y señaló que hay 30 familias, evacuadas que están en los centro y regresarán a su casa lo más pronto posible».