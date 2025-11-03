Provinciales
Apostador de Corrientes ganó más de $60 millones en «La Poceada»
La Quiniela Poceada Correntina suma un nuevo ganador. Esta vez, un afortunado de Capital se lleva un premio de $60.380.595 a los cinco aciertos. La apuesta fue realizada en la agencia oficial N°499 de Corrientes Capital.
El cupón ganador incluía los números 06 – 08 – 43 – 47 – 50.
Con este nuevo premio millonario, la Poceada Correntina ratifica su fuerte popularidad entre los apostadores locales.
Miles de correntinos participan cada semana de este juego, que realiza sorteos los martes, jueves y sábados, con un valor de apuesta accesible de $1.000.