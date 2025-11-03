Apostador de Corrientes ganó más de $60 millones en «La Poceada»

El cupón ganador incluía los números 06 – 08 – 43 – 47 – 50.

Con este nuevo premio millonario, la Poceada Correntina ratifica su fuerte popularidad entre los apostadores locales.

Miles de correntinos participan cada semana de este juego, que realiza sorteos los martes, jueves y sábados, con un valor de apuesta accesible de $1.000.