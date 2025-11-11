El Gobierno derogó una norma que regulaba las cuotas y matrículas de colegios privados: todos los detalles

El gobierno de Javier Milei avanzó este martes en la desregulación del sistema de aranceles de los colegios privados y ahora cada institución podrá definir de manera autónoma los aumentos que aplicarán así como su periodicidad. Así quedó plasmado en el Decreto 787/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello y de Economía, Luis Caputo.

Allí el gobierno libertario derogó el Decreto 2417/1993 que durante más de 30 años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. Esta norma obligaba a los colegios privados con subsidio estatal a comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación en sus aranceles.

El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que la norma ahora derogada presentaba «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

Y señala que «la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En ese sentido destaca que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.