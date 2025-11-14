Pornografía infantil: allanaron el predio del Ejército en Mercedes

Un allanamiento por pornografía infantil se llevó a cabo este jueves en un predio del Ejército Argentino en Mercedes. El procedimiento fue parte del programa internacional “Escudo Infantil”, que se desarrolló de manera simultánea en todo el país, con numerosos operativos a nivel nacional.

En Corrientes, los procedimientos se realizaron en dos localidades: Curuzú Cuatiá y Mercedes.

En Mercedes, el operativo tuvo lugar dentro del predio del Ejército, en las unidades de Telecomunicaciones y del Grupo de Artillería de Monte 12. Ahí los policías identificaron a un soldado mayor de edad, a quien le secuestraron un celular Samsung.

Según informaron fuentes del procedimiento, se requisaron distintos tipos de dispositivos de almacenamiento, entre ellos computadoras, notebooks, tablets, pendrives y discos ópticos. El soldado quedó vinculado a la investigación judicial.

Operativo en Curuzú Cuatiá

Por el lado de Curuzú Cuatiá, personal de la División Investigación Criminal ingresó a una vivienda ubicada en el Barrio Centro, donde también se secuestró un teléfono celular.

El trabajo fue coordinado entre la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, la Fiscalía de Instrucción y la Fiscalía Rural. Todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) para su análisis.

*Con información del diario de Curuzú