Torneo Regional: arbitro de Bella Vista para el debut de Mandiyú en Corrientes

Deportivo Mandiyú se presentará este sábado ante su gente por el torneo Regional contra Sportivo Surubí de Goya. El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Leoncio Benítez.

El arbitró para dicho cotejo será Jorge Miño, quien estará acompañado desde las líneas por sus asistentes Sebastián Godoy y Ezequiel Domínguez, todos de Bella Vista.

El Albo tendrá el sábado su segundo partido en el Regional. En la primera fecha venció de visitante a Defensores de San Roque, por 2 a 0 y en la anterior tuvo fecha libre.

VENTA DE ENTRADAS

Desde las redes sociales de la institución algodonera, informaron que continúan con la venta anticipada de las entradas con un costo de $8000 las generales y $5000 el adicional a platea. En tanto, los socios con la cuota al día podrán retirar su entrada popular sin cargo.