Villa Rivadavia vs Atlético Mercedes, un Juego Inconcluso

El primer partido de la jornada, entre Villa Rivadavia (0) y Atlético Mercedes (0), fue interrumpido y no podrá ser reanudado entre semana. La decisión sobre la continuidad del juego recae en la negociación entre ambos clubes. La situación se agrava con el pronóstico que anuncia más lluvias para el día jueves, lo que pondría en riesgo la actividad del próximo fin de semana.

Detalles Reglamentarios de la Reanudación

Tiempo de Juego: Se jugarán dos tiempos restantes: uno de 23 minutos y otro de 22 minutos .

Se jugarán dos tiempos restantes: uno de y otro de . Tarjetas: Se mantendrán las tarjetas mostradas en el tramo inicial del partido.

Se mantendrán las tarjetas mostradas en el tramo inicial del partido. Expulsado: Villa Rivadavia deberá afrontar la reanudación con diez jugadores por la expulsión de Benítez.

Villa Rivadavia deberá afrontar la reanudación con por la expulsión de Benítez. Equipos: Ambos equipos tendrán la posibilidad de modificar sus formaciones, ya que se utilizará una nueva planilla de juego.

Con Información y fotos de Juan Alberto Ávalos