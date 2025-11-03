Celebraron la tradicional jornada de «Ángeles Somos»

Este sábado 1 de noviembre, en víspera del “Día de Todos los Santos”, la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Mercedes llevó adelante la tradicional jornada “Ángeles Somos” en la Plaza 25 de Mayo.

Una tarde llena de música, tradición y participación comunitaria, donde las familias compartieron momentos de fe, alegría y cultura popular.

Acompañaron la jornada la Intendente Municipal Juanita Gauto, el Secretario de Gobierno, Agustín Ramírez, la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Julia Avalos y la directora de Cultura, Ana Ferrando Trim.