La Escuela Nº 83 anuncia actividades y abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La directora de la Escuela Nº 83 de Mercedes, Soledad Sisi, confirmó una serie de actividades institucionales y la apertura del período de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, destacando un mes de noviembre “cargado de propuestas y trabajo escolar”.

Sisi informó que el 20 de noviembre se realizará la Fiesta de la Educación Física en el Club Atlético Mercedes. Las entradas anticipadas tienen un valor de $3.000 e incluyen la participación en el sorteo de una bicicleta y una canasta de productos comestibles.

Asimismo, anunció que el 28 de noviembre tendrá lugar el tradicional Festival de la Tradición en el Patio Colonial de la escuela, con la presentación de artistas locales como Vera Monzón, Renacer Samamicero, Santiago Bocacerga y el ballet Fray Josef Ayubrera. “Noviembre se viene con todo, espero que el tiempo nos acompañe”, expresó.

La directora también detalló el cronograma de inscripciones para el próximo año escolar:

• Salas de 4 y 5 años: del 3 al 13 de noviembre

• Nivel primario: del 14 al 24 de noviembre

• Nivel secundario: del 25 de noviembre al 5 de diciembre

El proceso se realiza de forma online, aunque la escuela brindará asistencia presencial a las familias que lo requieran. “Nuestros tutores saben que pueden acercarse si necesitan ayuda, nosotros los guiamos y los inscribimos”, aseguró.

Sisi destacó además el trabajo conjunto con el Jardín Nº 9, con el que comparten salas de 4 y 5, y valoró el apoyo de la cooperadora escolar para el mantenimiento del edificio. “La escuela se sostiene gracias a los beneficios que realiza la cooperadora. Estamos trabajando muy bien, gracias a Dios”, señaló.