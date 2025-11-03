Prevención y coordinación: Refuerzan acciones contra enfermedades transmitidas por vectores

El Director de Bromatología de Mercedes, Guillermo Centurión, destacó la importancia de profundizar las acciones de prevención y coordinación entre organismos públicos y la comunidad para enfrentar enfermedades transmitidas por vectores, especialmente en animales.

En declaraciones a Alejandro Meda, Centurión afirmó que el objetivo es “buscar la mejor manera de prevenir todo esto”, señalando que será necesario articular una campaña estatal que incluya recursos como vehículos para traslado y apoyo operativo. “Hay que coordinarlo de forma correcta y tener la buena disposición de todos los sectores, porque esto no implica solo un área”, remarcó.

El funcionario adelantó que en diciembre estarán disponibles los números oficiales del año, aunque informó que de forma regular se presentan “uno o dos casos al mes”. Explicó además que, con la modificación reciente de la normativa, los propietarios de animales con síntomas ahora cuentan con la posibilidad de acceder a tratamientos paliativos, pese a que la enfermedad no tiene cura definitiva.

Centurión subrayó la responsabilidad de los dueños de mascotas, recomendando el uso de repelentes, pipetas y otros productos destinados a evitar la picadura del mosquito transmisor, además del control del entorno doméstico. “Si vos tenés un patio lleno de basura y materia orgánica, ahí el mosquito encuentra el lugar para colocar sus huevos”, advirtió.

El director enfatizó la importancia de mantener el “microambiente” de cada vivienda en condiciones adecuadas, evitando acumulación de residuos vegetales y desechos. “Siempre terminamos en lo mismo: el cuidado del microclima de cada casa”, sostuvo.

Consultado sobre el nivel de conciencia de la población respecto al problema, Centurión señaló que aún existe dificultad en dimensionar el riesgo. “A muchos recién ahora les empieza a caer la ficha de lo que esto puede representar”, expresó.