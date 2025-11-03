Apinta vs Comunicaciones: En Lista de Espera

Las semifinales de ida de la Liga Mercedeña de Fútbol que debían disputarse ayer han quedado suspendidas a causa de las intensas lluvias. La reprogramación de los encuentros se presenta como un verdadero desafío, ya que las condiciones climáticas y la disponibilidad de fechas complican el panorama.

El cruce entre Apinta y Comunicaciones será tratado por separado. Sin embargo, la intención principal es disputar primero lo que resta del encuentro entre Villa Rivadavia y Atlético Mercedes, y a continuación jugar el Apinta vs Comu.

Avisos para Espectadores: ¡Conserven sus Tickets!

Con respecto a los tickets pagados para presenciar los encuentros, la Liga informará las medidas a tomar.