Apinta vs Comunicaciones: En Lista de Espera
Semifinales de la Liga Mercedeña de Fútbol, Suspendidas por la Lluvia
Las semifinales de ida de la Liga Mercedeña de Fútbol que debían disputarse ayer han quedado suspendidas a causa de las intensas lluvias. La reprogramación de los encuentros se presenta como un verdadero desafío, ya que las condiciones climáticas y la disponibilidad de fechas complican el panorama.
El cruce entre Apinta y Comunicaciones será tratado por separado. Sin embargo, la intención principal es disputar primero lo que resta del encuentro entre Villa Rivadavia y Atlético Mercedes, y a continuación jugar el Apinta vs Comu.
Avisos para Espectadores: ¡Conserven sus Tickets!
Con respecto a los tickets pagados para presenciar los encuentros, la Liga informará las medidas a tomar.
IMPORTANTE: Se solicita a los espectadores mantener sus tickets, ya que una vez finalizada la sesión de determinación, se emitirá un COMUNICADO INFORMATIVO oficial con respecto a este tema.